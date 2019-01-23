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23/01/2019 11:38

【補鑊四千】何啟明引市民投訴手續繁複，未能網上申請是政府愚蠢

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府派＄４０００元的申請表格今個星期開始派發，不少市民
批手續繁複、申請表不足等。工聯會何啟明指有不少街坊均有向他投訴，認為派錢「好事變壞事
」，指政府本在去年就宣布要派錢，在這一年間其實可先預早準備表格。
　　何啟明又批評，今次派錢涉及３億行政費，但政府都未能使用網上申請，證明這個政府仍是
個「愚蠢的政府」。（ｃｗ）

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