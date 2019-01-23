【香港政情】建制批泛民於黎智英黑金事件噤聲，楊岳橋指類比牽強

《經濟通通訊社２３日專訊》立法會辯論是否傳召律政司司長鄭若驊，向立法會出示所有有

關不就ＵＧＬ事件檢控梁振英的文據、簿冊、紀錄或文件，以及作證和提供證據。

公民黨陳淑莊再次質疑，鄭若驊在２００４至２０１０年這６年間擔任交通諮詢委員會主席

，期間須定期向行會匯報，而梁振英當時為行政會議成員。她指兩人曾共事６年，鄭若驊是否應

在作出今次檢控決定時避席。

建制派將ＵＧＬ案與黎智英「黑金」事件作比較，楊岳橋批評，建制派以黎智英與梁振英作

比較，是牽強的類比，因黎智英並非公職人員。

建制派指當時律政司就黎智英「黑金」事件給予的不檢控理由也只是一、兩頁，但泛民卻未

有追擊，質疑是因該結果合其心意；現時不檢控梁振英的理據同樣是兩頁紙，泛民卻感到不滿。

經民聯梁美芬發言時表示，泛民指鄭若驊在此事件應避嫌是不必要，因涉金錢、利益的衝突

才需避嫌，她看不到律政司有利益衝突。民建聯主席李慧琼則批評泛民提出此議案是向官員施壓

。

公民黨楊岳橋反問，傳召官員上立法會交代，為何會等同施壓，質疑以此邏輯，是否日後官

員都不需到立法會接受質詢。他又反駁鄭若驊指公開文件等同公審的說法，指出前律政司司長梁

愛詩、黃仁龍在解釋檢控前財政司司長梁錦松和前廉政專員湯顯明時，同樣列出了詳盡的理據，

是否就等同公審二人。他強調，民主派現時並非要求律政司改變決定，只是要求交代理據，看不

到有何問題。（ｃｗ）（ｚｚ）

