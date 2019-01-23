《鍾之日記》人行新招落地，魚缸悶市收場

《鍾之日記》１月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



人民銀行去年底創設、旨在向願意增加小微和民營企業貸款的銀行提供低成本流動性支持的

ＴＭＬＦ（定向中期借貸便利）今日終於現身，而其首次操作規模２５７５億元人民幣，與之前

市場預期水平接近。期限一年，到期可根據金融機構需求續做兩次，實際使用期限可達到三年；

操作利率為３﹒１５％，比中期借貸便利（ＭＬＦ）利率優惠１５個基點。

市場留意到，人行在公布中表述此次ＴＭＬＦ為「一季度」的操作，考慮到１月剛降準，這

意味著人行一季度大概率不再開展ＴＭＬＦ操作，而未來ＴＭＬＦ的操作頻率或是一季度一次。



＊Ａ場牛皮，成交再縮＊



雖然市場大都正面評價人行此次定向放水，但滬深股市今日表現牛皮。滬綜指全日悶升

０﹒０５％，報２５８１﹒６２點，深成指微升０﹒０９％，創業板指微跌０﹒０９％。定向放

水利好銀行股，惟銀行股早盤上揚午後升幅收窄甚至倒跌。

人行用ＴＭＬＦ取代逆回購，逆回購已連停三個交易日，今天有３５００億元人民幣逆回購

到期，即使定向放水２５７５億元人民幣，全口徑計，實現淨回籠９２５億元人民幣。全日兩市

成交２４４０億元，比上日（２２日）還減少了１２﹒４％。



＊香江膠著，５Ｇ反彈＊



國務院副總理劉鶴下周三及周四（３０日及３１日）前赴華盛頓訪問，與美方磋商兩國經貿

問題，但傳中方提議本周派兩名副部長級官員到美國進行預備會議，遭美方拒絕，不過中國外交

部發言人華春瑩下午對此回應稱，中美雙方就經貿磋商問題保持溝通，沒有聽說有甚麼變化，有

看到了這方面的報道，也注意到其實美國的官員已經出來澄清了。

香江魚缸亦膠著，窄幅波動，低開１２５點後，已見全日低位，其後走勢反覆，收市報

２７００８點，升２點；主板成交７７８億元。

美國尋求引渡華為副董事長孟晚舟的消息漸淡化，５Ｇ概念股昨受衝擊全線下跌，今日普遍

急彈。鐵塔（００７８８）創新高升５％，收報１﹒６８元，成交１４億元。中移動

（００９４１）升１﹒２％，聯通（００７６２）升４﹒３％，中電訊（００７２８）創５２周

高，升５﹒３％。



＊祝義材重獲新生，雨潤股價飆高慶祝＊



前江蘇省首富、雨潤系掌門人祝義材３年半前被檢察機關實施監視居住措施，自此集團陷入

債務泥潭、幾近破產，雨潤食品亦錄得巨額虧損，早前有傳他已重獲自由，今日獲旗下雨潤食品

（０１０６８）及中央商場（滬：６００２８０）發公告確認。祝義材目前已回到家中，雖然

持有雨潤食品２５﹒８２％股權，但現時並無參與該公司的日常營運。

但通告中出現端倪引起外界注意。傳媒以往報道當事人名字叫「祝義才」，直至內媒昨日的

獨家報道中，仍然採用這個名字，但在雨潤食品的通告中，其名字則被改成「祝義材」，而最離

奇的是，中央商場的上交所的通告中則稱呼他作「祝義財」。到底問題是出在董秘粗心大意，還

是祝刻意改名，則有待考證。

無論如何，祝義材成功帶領雨潤集團成為中國最大的肉製品生產企業之一，他本人亦被譽為

「第一屠戶」，今次回歸集團，對雨潤而言是個很大的鼓舞。雨潤食品全日飆升２８﹒９％，中

央商場午後漲停。



＊里昂風水指數：恆指走勢較波動＊



中信里昂證券中國及香港中小企研究部分析師蘇敬培在風水指數記者會表示，過往豬年都有

較好的表現，但對上一次豬年為２００７年（火豬），股票市場表現十分好，故今年不會是最好

的豬年，行業方面，看好火元素相關，例如科網、電訊、石油副產品、公共事業，不看好相沖的

金元素，如金融、機械、銀行。月份方面，最利投資為屬火的農曆５、６月，而農曆第一和第三

季則欠缺水火支持。

被問及有否對美國總統特朗普作出運程預計？他指，今年主要預測香港恆指及板塊走勢，幾

年前預測過特朗普屬火狗，運程不太好，建議他可多浸溫泉去放鬆，讓其思想更加清晰，保持笑

容和耐性，亦有助解決現時貿易磨擦的問題。而今年水火相沖，認為貿易戰的不確定性會持續影

響。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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