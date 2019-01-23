【駐京專電】銀保監：加強中資商業銀行境外機構合規管理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》銀保監公告，為推動在境外設有經營性機

構的中資商業銀行進一步優化集團合規管理體系，健全跨境合規管理機制，提高跨境合規管理有

效性，實現境外機構安全穩健運行，發布《關於加強中資商業銀行境外機構合規管理長效機制建

設的指導意見》。

《指導意見》要求，中資商業銀行境外機構合規管理應當堅持制度約束與文化培育相結合，

適當性與實操性相結合，內生驅動與外部監督相統一，總部引領和境外機構踐行相統一的基本原

則。

《指導意見》共７個部分、２５條，主要內容包括：一是總體要求，明確了境外機構合規管

理長效機制建設的目標和基本原則。

二是健全合規責任機制。要求從公司治理和內部控制著手，明確各層級機構、各條線部門及

其主要負責人的合規管理責任，落實問題整改責任，嚴格違規問責。

三是優化合規管控機制。要求動態重檢和優化境外發展戰略，前瞻審慎地評估和應對各類風

險，健全重點領域制度流程，實施差異化機構管理模式，強化業務及產品合規審查和風險監測。



＊完善跨境監管機制＊



四是改進合規履職機制。強調壓實一道防線直接責任，提升二、三道防線獨立性、權威性，

優化合規報告路線，建立監管檢查發現問題整改、確認、驗證的管理閉環。

五是強化合規保障機制。要求實施主動、前瞻的合規資源配置計劃，改進境外機構負責人、

合規官及重要崗位人員管理，完善激勵約束機制，加強合規文化培育、人才培養和全員合規能力

建設，強化信息科技系統支持，嚴格外部服務機構管理。

六是加強監管溝通機制。要求加強日常監管溝通，及時有效回應監管關切，認真履行整改承

諾。

七是完善跨境監管機制。銀行保險監督管理機構將完善監管信息報送機制，加強對重點機構

和業務領域跨境監管，深化跨境監管合作，增進監管互信，提高跨境監管有效性。

《指導意見》要求境外設有經營性機構的政策性銀行和境外設有保險類分支機構的中資保險

機構參照執行。

