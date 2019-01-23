【駐京專電】國開行：不良率續控制在１％內，發揮逆周期調節作用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家開發銀行在北京召開２０１９年度工

作會議。國開行董事長趙歡表示，截至２０１８年底，國開行集團資產總額１６﹒２萬億元（人

民幣．下同），銀行資產總額１５﹒９８萬億元，不良貸款率連續１４個年末保持在１％以內。

對２０１９年工作，作出以下部署：一是堅持穩中求進工作總基調，發揮開發性金融逆周期

調節作用。

二是以供給側結構性改革為主線，積極服務重點領域和薄弱環節，支持製造業高質量發展和

科技創新，加大基礎設施補短板支持力度，推進脫貧攻堅和鄉村振興，服務區域協調發展，扎實

造好民生保障工作，積極穩妥支持民營企業和中小微企業發展。

三是推進國際合作，綜合運用融資和融智手段，大力支持共建「一帶一路」。

四是加大創新發展力度，推進融資模式轉型。

五是守住風險底線，持續深化風險管理體制機制改革，強化重點領域風險防控，完善內控合

規管理，有效防範化解處置風險。

六是扎實練好內功，健全完善公司治理，深化內部改革，強化經營管理，完善激勵約束機制

，增強綜合金融服務能力。



＊去全發放戰略性新興產業貸款３６６３億元＊



２０１８年國開行在鋼鐵、煤炭、煤電行業貸款餘額較年初穩步減少；加大對集成電路、高

端裝備、綠色環保等短板領域的支持力度，全年發放戰略性新興產業貸款３６６３億元；減免中

間業務收費７０億元，主動降低扶貧等領域貸款利率。加大實體經濟支持力度，推進「兩基一支

」重大項目建設，全年發放新型城鎮化提質升級貸款２１７５億元、水利貸款６３０億元、鐵路

系統貸款７２９億元；大力支持民營企業發展，設立１０００億元專項貸款支持民營企業紓困；

積極推動政府類項目融資模式創新，支持基礎設施補短板，助力化解地方政府債務風險。在培育

經濟增長新動能方面，發放集成電路及配套產業貸款１２３８億元，發放環保和節能減排貸款３

１７９億元。

助力區域協調發展，有序推進疏解北京非首都功能，服務雄安新區高起點、高水平建設，實

現起步階段重點建設項目承諾貸款３２７億元和首筆資金投放，發放長江大保護貸款３１２億元

。全年發放精準扶貧貸款２９２９億元，覆蓋全國１１１８個貧困縣；發放助學貸款２８７億元

，累計發放１６４７億元，支持學生２６２２萬人次。在支持保障房建設方面，配合地方依法依

規開展棚改融資，累計幫助超過２３００萬戶居民「出棚進樓」。在服務共建「一帶一路」方面

，全行國際業務貸款餘額３１２４億美元，境內金融機構外幣貸款市場佔比繼續保持第一；落實

「一帶一路」２５００億元等值人民幣專項貸款，累計承諾折合人民幣４６６５億元，實現發放

１１１７億元人民幣。

