  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/01/2019 08:36

【華為風波】魁北克市長取消訪華，中國駐加使館表遺憾

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國駐加拿大使館發言人就加媒體報道魁北克市市長取消訪華
作回應指出，中方從未對中加兩國人文和地方交流合作設置障礙。注意到目前加方有人以旅行安
全為由，製造恐慌氣氛，以期阻止、限制中加地方、民間、教育、文化領域合作和人員往來。對
此深表遺憾。
　　發言人又指，近期中加兩國間發生的一些不愉快的事情，不應由加普通民眾承擔其後果。我
們不希望加民眾被錯誤信息誤導。（ｃｔ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態23/01/2019
英工黨提脫歐修正案 或掀二次公投
生財有道22/01/2019
《開市Good Morning》涂國彬：更多措施出台挽市場信心
FOCUS22/01/2019
【FOCUS】大大黨校講話憂心顯 「七大風險」待轉危為機
國際動態22/01/2019
26富豪身家 相當38億窮人總和
生財有道21/01/2019
港樓連續9年成全球最難負擔 上車需21年不吃不喝
FOCUS21/01/2019
【FOCUS】中國增長28年最弱 升市勿忘「苦日子」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

【etnet Bonus賞你】皇室堡 x Elephant & Piggie「豬」籠入水利是封

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金