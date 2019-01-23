《經濟通通訊社２３日專訊》中國駐加拿大使館發言人就加媒體報道魁北克市市長取消訪華
作回應指出，中方從未對中加兩國人文和地方交流合作設置障礙。注意到目前加方有人以旅行安
全為由，製造恐慌氣氛，以期阻止、限制中加地方、民間、教育、文化領域合作和人員往來。對
此深表遺憾。
發言人又指，近期中加兩國間發生的一些不愉快的事情，不應由加普通民眾承擔其後果。我
們不希望加民眾被錯誤信息誤導。（ｃｔ）
23/01/2019 08:36
【華為風波】魁北克市長取消訪華，中國駐加使館表遺憾
《經濟通通訊社２３日專訊》中國駐加拿大使館發言人就加媒體報道魁北克市市長取消訪華
作回應指出，中方從未對中加兩國人文和地方交流合作設置障礙。注意到目前加方有人以旅行安
全為由，製造恐慌氣氛，以期阻止、限制中加地方、民間、教育、文化領域合作和人員往來。對
此深表遺憾。
發言人又指，近期中加兩國間發生的一些不愉快的事情，不應由加普通民眾承擔其後果。我
們不希望加民眾被錯誤信息誤導。（ｃｔ）
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