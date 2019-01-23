《經濟通通訊社２３日專訊》財政部表示，地方政府債務風險整體可控，２０１８年末地方
政府債務餘額１８﹒３９萬億元人民幣，地方政府債務率７６﹒６％，低於國際通行水平。
（ｂｉ）
23/01/2019 10:28
【債務風險】財政部：去年末地方債餘額１８﹒４萬億，風險可控
《經濟通通訊社２３日專訊》財政部表示，地方政府債務風險整體可控，２０１８年末地方
政府債務餘額１８﹒３９萬億元人民幣，地方政府債務率７６﹒６％，低於國際通行水平。
（ｂｉ）
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