【債務風險】永泰能源再有１０億人幣短融券逾期，現價跌停

《經濟通通訊社２３日專訊》債務違約纏身的民營能源巨企永泰能源（滬：６００１５７）

公告，其第一期２０１８年短期融資券昨日（２２日）構成違約，其規模為１０億元人民幣，票

面利率７％。公司表示，逾期還款原因是公司流動性緊張。

永泰能源現價跌停，報１﹒８４元人民幣。（ｅｙ）

