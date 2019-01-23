《經濟通通訊社２３日專訊》債務違約纏身的民營能源巨企永泰能源（滬：６００１５７）
公告，其第一期２０１８年短期融資券昨日（２２日）構成違約，其規模為１０億元人民幣，票
面利率７％。公司表示，逾期還款原因是公司流動性緊張。
永泰能源現價跌停，報１﹒８４元人民幣。（ｅｙ）
23/01/2019 14:11
【債務風險】永泰能源再有１０億人幣短融券逾期，現價跌停
《經濟通通訊社２３日專訊》債務違約纏身的民營能源巨企永泰能源（滬：６００１５７）
公告，其第一期２０１８年短期融資券昨日（２２日）構成違約，其規模為１０億元人民幣，票
面利率７％。公司表示，逾期還款原因是公司流動性緊張。
永泰能源現價跌停，報１﹒８４元人民幣。（ｅｙ）
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