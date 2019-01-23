【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升４５點子，報６﹒８０５８

《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９６９，較上個交易日下調

１１５點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４５點子，報６﹒８０５８，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８１０３。（ａｃ）

