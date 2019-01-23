《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９６９，較上個交易日下調
１１５點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４５點子，報６﹒８０５８，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８１０３。（ａｃ）
23/01/2019 09:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升４５點子，報６﹒８０５８
《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９６９，較上個交易日下調
１１５點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４５點子，報６﹒８０５８，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８１０３。（ａｃ）
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