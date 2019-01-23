《經濟通通訊社２３日專訊》在人行本月第二次降準前，首筆２５７５億元人民幣定向中期
借貸便利（ＴＭＬＦ）今日搶先登場。交通銀行金融研究中心首席金融分析師鄂永健表示，此時
開展ＴＭＬＦ操作可謂「一舉三得」：一是年初往往信貸需求較為旺盛，此時開展ＴＭＬＦ操作
有利於銀行增強信貸投放能力；二是春節前現金需求上升，此舉有助於緩解短期流動性壓力，保
持總體流動性平穩；三是今年上半年經濟下行壓力較大，ＴＭＬＦ有利於促進降低民營和小微企
業融資成本。（ｅｙ）
23/01/2019 17:28
【新招落地】交行鄂永健：春節前開展ＴＭＬＦ一舉三得
《經濟通通訊社２３日專訊》在人行本月第二次降準前，首筆２５７５億元人民幣定向中期
借貸便利（ＴＭＬＦ）今日搶先登場。交通銀行金融研究中心首席金融分析師鄂永健表示，此時
開展ＴＭＬＦ操作可謂「一舉三得」：一是年初往往信貸需求較為旺盛，此時開展ＴＭＬＦ操作
有利於銀行增強信貸投放能力；二是春節前現金需求上升，此舉有助於緩解短期流動性壓力，保
持總體流動性平穩；三是今年上半年經濟下行壓力較大，ＴＭＬＦ有利於促進降低民營和小微企
業融資成本。（ｅｙ）
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