【ＦＯＣＵＳ】白宮「可驗證」笑裏藏刀，市場派鶴叔順勢而為？

【ＦＯＣＵＳ】中美內閣級貿易談判倒數十日，暗湧突然再起。繼港股周二（２２日）午後

因「孟晚舟將如期引渡」消息一度腳軟近３５０點，在「ｔｒａｄｅ ｈｏｐｅ」下連升四周的

美股亦升勢斷纜，受「副部級預備會議遭美方拒絕」傳言拖累，道指一度急挫逾４６０點。

儘管白宮經濟顧問庫德洛趕在美股收市前２０分鐘，以「ｎｏ ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ

，ｎｏｎｅ，ｚｅｒｏ」急急「闢謠」，帶動道指收復５０天線，惟仍錄三周最大單日跌幅。

引渡陰雲加上美方頻頻提及「Ｔｒｕｓｔ ｂｕｔ ｖｅｒｉｆｙ（信任但可驗證）」原則

，令鶴叔對陣萊特希澤的戲碼更添變數。而無論雙方達成何種協議，面對增長失速，中國推進產

業鏈市場化改革都已刻不容緩。



＊庫德洛：執行是我們想要的＊



美股三大指數周二急挫，庫德洛現身澄清指，從來沒有所謂的「預備會議」，唯一「ｂｉｇ

ｍｅｅｔｉｎｇ」正正是鶴叔月底赴美，並形容此次會面將對未來和美國將取得何種進展具決定

性意義。

他強調，「承諾很好，但執行是我們想要的（ｐｒｏｍｉｓｅｓ ａｒｅ ｇｒｅａｔ

ｂｕｔ ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ ｉｓ ｗｈａｔ ｗｅ ｗａｎｔ）－－例如截止日期、時

間表以及全面覆蓋各種結構性問題等。」較早前有報道指，北京提出未來６年增加逾萬億美元的

美國商品進口，及考慮採購最多７００萬噸美國小麥；全國人大常委會則將於本月２９日至３０

日審議外商投資法草案。

庫德洛坦承，他不知道「執行」議題會否在月底得到解決。而美國國務卿蓬佩奧同日通過視

頻對對達沃斯論壇發表演講時亦指，在處理未來美中關係時，美國將堅守自己的原則，包括「公

平和互惠的貿易協議」、「公平、透明和開放基礎上的競爭」、「自由和開放的海上通道」等。



＊產業鏈市場化改革刻不容緩＊



白宮要員對中美第六輪貿易談判笑裏藏刀，而即將領銜談判的對華大鷹派、美國貿易代表萊

特希澤，周二再獲重量級美國全國商會（ＵＳ Ｃｈａｍｂｅｒ ｏｆ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ）、

中國美國商會（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｃｈａｍｂｅｒ ｏｆ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ ｉｎ

Ｃｈｉｎａ）提交聯合報告，就下周貿易談判建議三大優先目標，包括：１，優先解決中國結構

性問題，重建公平和開放的市場；２，消除所有形式的強制技術轉讓；３，解決中國數字經濟的

不合理監管。

結構性問題勢成中美談判難以繞過的門檻，而中國賴以支撐過去幾十年ＧＤＰ高速增長的以

國家為中心的經濟發展模式，亦似愈來愈難以為繼，國內呼籲深入改革的呼聲愈來愈強烈。

要重燃經濟增長動力，除了推行大手筆減稅，更應加快打破行政壟斷，著力降低土地、能源

、通信、物流、融資五大基礎性成本；同時以管資本為切入點深化國企改革。簡而言之，下一步

改革的目標應是將計劃與市場結合的產業鏈，改造為市場對資源配置起決定作用的產業鏈。

曾經將「市場化」稱為「增長重要源泉」之一的鶴叔，下周如何順勢而為，拭目以待。（經

濟通通訊社 俞瑾）

