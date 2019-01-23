《經濟通通訊社２３日專訊》信置（０００８３）旗下「逸瓏灣８」今日開售，截至下午３
時，共１７４伙已被揀選，套現逾１３﹒３億元，其中兩房單位已近沽清。
大埔「逸瓏灣８」，今日首輪推２２８伙，是批單位包括２房至３房戶，單位折實售價由
６４３﹒８萬至１２８１﹒７３萬元，呎價由１３００６至１８６８５元。（ｃｙ）
23/01/2019 16:25
【本港樓市】逸瓏灣８共１７４伙已被揀選，套現逾１３﹒３億元
《經濟通通訊社２３日專訊》信置（０００８３）旗下「逸瓏灣８」今日開售，截至下午３
時，共１７４伙已被揀選，套現逾１３﹒３億元，其中兩房單位已近沽清。
大埔「逸瓏灣８」，今日首輪推２２８伙，是批單位包括２房至３房戶，單位折實售價由
６４３﹒８萬至１２８１﹒７３萬元，呎價由１３００６至１８６８５元。（ｃｙ）
|生財有道23/01/2019
中信里昂：豬年投資攻略宜止蝕不高追 11月為全年最佳月份
|生財有道23/01/2019
《開市Good Morning》林家亨：大市26500支持強
|FOCUS23/01/2019
【FOCUS】白宮「可驗證」笑裏藏刀 市場派鶴叔順勢而為?
|中國故事23/01/2019
家電新政快出台 格力電器遙遙領先
|生財有道23/01/2019
國際化+機構化 中金公司優勢明顯
|生財有道23/01/2019
配股何必驚？碧桂園服務北水掃貨
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰