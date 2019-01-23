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即市新聞

23/01/2019 16:25

【本港樓市】逸瓏灣８共１７４伙已被揀選，套現逾１３﹒３億元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》信置（０００８３）旗下「逸瓏灣８」今日開售，截至下午３
時，共１７４伙已被揀選，套現逾１３﹒３億元，其中兩房單位已近沽清。
　　大埔「逸瓏灣８」，今日首輪推２２８伙，是批單位包括２房至３房戶，單位折實售價由
６４３﹒８萬至１２８１﹒７３萬元，呎價由１３００６至１８６８５元。（ｃｙ）

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