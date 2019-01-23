《經濟通通訊社２３日專訊》勇利（０１１４５）宣布，料去年溢利大幅減少，上年度賺
９９０萬元（美元．下同），主因持有之上市股本證券未變現淨虧損約３９０萬元，惟上年度則
錄未變現收益２５０萬。
惟該公司指，集團之其他三個業務分部均錄得溢利業績，即海運服務、物業持有及投資以及
商品貿易業務。
該年度業績將於３月底前公布。（ｈｍ）
23/01/2019 07:53
【企業盈警】勇利（１１４５）料去年溢利大減，股票錄未變現虧損
《經濟通通訊社２３日專訊》勇利（０１１４５）宣布，料去年溢利大幅減少，上年度賺
９９０萬元（美元．下同），主因持有之上市股本證券未變現淨虧損約３９０萬元，惟上年度則
錄未變現收益２５０萬。
惟該公司指，集團之其他三個業務分部均錄得溢利業績，即海運服務、物業持有及投資以及
商品貿易業務。
該年度業績將於３月底前公布。（ｈｍ）
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