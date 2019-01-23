【企業盈喜】自動系統（００７７１）料去年溢利增逾六成

《經濟通通訊社２３日專訊》自動系統（００７７１）宣布，料去年收入、毛利及溢利將增

長超過２０％、４０％及６０％，上年度盈利為５２５８萬元，主因於歐美地區之常規業務，因

附屬Ｇｒｉｄ Ｄｙｎａｍｉｃｓ之全年業績入帳，其收入增長逾７０％及毛利亦錄得顯著增加

；集團於香港、澳門及亞太地區之常規業務之收入錄得多於７％之增長，以及毛利率改善；及經

重整專注的三大主要資訊科技服務，服務收入升逾２８％。

該股的年度業績將於３月公布。（ｈｍ）

