《經濟通通訊社２３日專訊》自動系統（００７７１）宣布，料去年收入、毛利及溢利將增
長超過２０％、４０％及６０％，上年度盈利為５２５８萬元，主因於歐美地區之常規業務，因
附屬Ｇｒｉｄ Ｄｙｎａｍｉｃｓ之全年業績入帳，其收入增長逾７０％及毛利亦錄得顯著增加
；集團於香港、澳門及亞太地區之常規業務之收入錄得多於７％之增長，以及毛利率改善；及經
重整專注的三大主要資訊科技服務，服務收入升逾２８％。
該股的年度業績將於３月公布。（ｈｍ）
23/01/2019 07:53
【企業盈喜】自動系統（００７７１）料去年溢利增逾六成
《經濟通通訊社２３日專訊》自動系統（００７７１）宣布，料去年收入、毛利及溢利將增
長超過２０％、４０％及６０％，上年度盈利為５２５８萬元，主因於歐美地區之常規業務，因
附屬Ｇｒｉｄ Ｄｙｎａｍｉｃｓ之全年業績入帳，其收入增長逾７０％及毛利亦錄得顯著增加
；集團於香港、澳門及亞太地區之常規業務之收入錄得多於７％之增長，以及毛利率改善；及經
重整專注的三大主要資訊科技服務，服務收入升逾２８％。
該股的年度業績將於３月公布。（ｈｍ）
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