【企業盈喜】琥珀（０００９０）料去年溢利增３０％至４０％

《經濟通通訊社２３日專訊》琥珀（０００９０）宣布，料去年溢利增加約３０％至４０％

，上年度賺逾３４２２萬元人民幣。主因提升生產管理效能，降低了生產成本與相關管理成本；

另外通過開拓熱用戶增加供熱量、屋頂光伏投產發電產能超預期，帶動相關業務收益及政府補貼

增加等。

該年度業績將於３月公布。（ｈｍ）

