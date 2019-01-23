《經濟通通訊社２３日專訊》琥珀（０００９０）宣布，料去年溢利增加約３０％至４０％
，上年度賺逾３４２２萬元人民幣。主因提升生產管理效能，降低了生產成本與相關管理成本；
另外通過開拓熱用戶增加供熱量、屋頂光伏投產發電產能超預期，帶動相關業務收益及政府補貼
增加等。
該年度業績將於３月公布。（ｈｍ）
23/01/2019 07:53
【企業盈喜】琥珀（０００９０）料去年溢利增３０％至４０％
《經濟通通訊社２３日專訊》琥珀（０００９０）宣布，料去年溢利增加約３０％至４０％
，上年度賺逾３４２２萬元人民幣。主因提升生產管理效能，降低了生產成本與相關管理成本；
另外通過開拓熱用戶增加供熱量、屋頂光伏投產發電產能超預期，帶動相關業務收益及政府補貼
增加等。
該年度業績將於３月公布。（ｈｍ）
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