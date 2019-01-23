【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３﹒６億元，買工行神華中行沽招行

《經濟通通訊社２３日專訊》港股周一（２１日）創逾三個月高後，周二開市回吐，午後因

美國擬引渡華為副董事長孟晚舟消息影響大市，港股午後最多蒸發３４１點，最終全日跌幅收窄

至１９１點或０﹒７％，報２７００５，二萬七關失而復得。

北水全日淨流入３﹒５７億元，買入最多的是工行（０１３９８），神華（０１０８８）其

次是中行（０３９８８）及建行（００９３９），沽售最多的是招行（０３９６８）。

全日港股主板成交８４１﹒８７億元，較昨日減少６﹒８％，其中港股通成交７２﹒２５億

元，佔大市成交８﹒６％。



＊工行獲３﹒４億北水撐，招行逆市堅挺逾億北水沽＊



儘管大市偏軟，中資金融股普遍跌，但南下投資者對內銀喜愛不變，工行獲３﹒３９億元北

水支持，中行獲８９６９萬元北水買入，另有７５２５萬元北水支持建行。不過招行

（０３９６８）逆市堅挺升０﹒３％，１﹒１億元北水趁機沽出。另外，神華挫２﹒９％，獲

１﹒０５億元北水吸納。

國家公布解禁後第三批手遊版號名單，騰訊（００７００）新作仍然未獲批，股價跌

１﹒２％，遭１６２１萬元北水沽出。

佳源國際控股（０２７６８）日前股價暴跌，傳因主席沈天晴持股被斬倉，結果今日再瀉

２２﹒６％，股價剩餘３﹒７元，佳源國際午間停牌，佳源母企發聲明稱，沈天晴已解除股份質

押狀態。有南下投資者買入投機，淨流入１６６９萬元北水資金。（ｅｙ）

