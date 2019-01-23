《日入而息》中海油公布產量目標，新地奪啟德地，恒指險守二萬七

《今天重點》﹡中海油（００８８３）今年淨產量目標為４﹒８至４﹒９億桶油當量，資本

開支預算為７００億至８００億元人民幣

﹡中信里昂證券公布豬年風水指數，料今年恆指偶爾有跌，９月市場將出現下

半年最大一跌，１１月是本年最佳月份

﹡外交部回應美拒絕與中方舉行預備會議，外交部發言人華春瑩對此回應，中

美雙方就經貿磋商問題保持溝通，沒有聽說有甚麼變化

﹡港匯低見７﹒８４７後回穩，港元拆息全線下跌

﹡佳源（０２７６８）續停牌，以待公布明源集團及主席沈天晴股份抵押詳情



《即日市況》﹡港股再險守二萬七關，全日微升２點收２７００８，成交７７８億元



《深滬股市》﹡滬綜指牛皮收升０﹒０５％，人行新招未提振成交



《美元匯價》﹡貿易摩擦加上美政府部分停擺，美匯未敢樂觀；歐元最新報１﹒１３５８╱

６３，日圓最新報１０９﹒６５０７０╱



《公司業績》﹡招行（０３９６８）業績快報：去年純利升近１５％，不良貸款率下跌



《公司資訊》﹡太地（０１９７２）前灘太古里現已啟動招商，明年底起分階段開業

﹡貓眼娛樂（０１８９６）公開招股入場費約４１２１元，年三十掛牌

﹡佳源（０２７６８）續停牌以待公布明源集團及沈天晴股份抵押詳情

﹡美團（０３６９０）王慧文稱摩拜單車日後將更名美團單車

﹡壹家壹品（０８１０１）向主席等人收購訂製家具公司涉資２﹒８億元

﹡華懋蔡宏興稱今年樓價趨穩定，地產商沒有劈價需要

﹡Ｉ﹒Ｔ（００９９９）第三季度港澳同店銷售跌１﹒８％，毛利率下跌

﹡達芙妮（００２１０）末季核心品牌同店銷售錄高單位數跌幅，淨關閉

２８２銷售點

﹡康宏環球（０１０１９）斥２﹒５億元進一步投資英國網上投資公司

﹡香格里拉（０００６９）首席財務官辭任，３月３１日生效

﹡皇中國際（０１６８３）以１３５８萬元出售飛機管理服務公司

﹡新地（０００１６）以１１３億元投得最新啟德地皮，金額符合預期

﹡葉氏化工（００４０８）向大嘜養車增資３０００萬元人民幣，持股增至

３９％

﹡滄海控股（０２０１７）以１﹒１３億元人民幣中標華僑城寧波市政景觀承

包工程



《國企紅籌》﹡中行（０３９８８）將發行國內首單永續債，規模不超４００億元人民幣；

中行董事長表示２０１８年盈利水平達到近年最好水平

﹡中海油（００８８３）今年淨產量目標為４﹒８至４﹒９億桶油當量

﹡中海油服（０２８８３）今年資本開支３０億元人民幣



《神州民企》﹡建業地產（００８３２）發行２億美元２０２０年到期優先票據

﹡恆大（０３３３３）擬增發３０億美元優先票據再融資

﹡陽光１００中國（０２６０８）上日斥近７０９萬元回購逾４３４萬股

﹡京信通信（０２３４２）新華三收購消息不實

﹡雅生活服務（０３３１９）斥１﹒３億元人民幣收購山東物業管理公司；雅

生活服務擬分段收購哈爾濱景陽物業管理不逾９２％股權

﹡復星醫藥（０２１９６）實體瘤治療新藥獲美國藥品臨床試驗批准



《中國要聞》﹡海南省去年房地產市場穩中有降，將堅決遏制房價上漲

﹡小米稱研發出全球首部雙折疊手機，或考慮量產

﹡財政部表示今年抓緊研究更大規模減稅，更為明顯降費；去年全國財政收入

升６﹒２％，支出增近９％；去年證券交易印花稅收入同比跌８﹒６％；去

年末地方債餘額１８﹒４萬億，風險可控

﹡微信支付與法國老佛爺旗下公司發布智慧百貨解決方案；微信疑似進一步打

壓抖音，新用戶無法用微信登錄抖音

﹡波蘭被捕華為員工否認中國間諜指控，強調華為無辜

﹡中國擬採購大量美國小麥，數量或高達７００萬噸

﹡劉遵義稱中國能承擔壓力，最多影響ＧＤＰ一個百分點

﹡永泰能源再有１０億元人民幣短融券逾期，現價跌停

﹡人行２５７５億元ＴＭＬＦ首落地，最長期限可達三年；人行ＴＭＬＦ降準

前登場，分析指預示信貸投放向好

﹡富士康擬在印度生產ｉＰｈｏｎｅ，以減少對中國的依賴

﹡上海迪士尼第八個主題園區「瘋狂動物城」今年啟動

﹡中免將於陸家嘴新設一間大型市內免稅店

﹡外交部回應美拒絕與中方舉行預備會議：沒聽說有變化

﹡工信部表示５Ｇ基站與核心網設備已達到預商用要求

﹡胡潤２０１８全球房價指數發布：北上廣深跌出前５０

﹡海南將編制出台旅遊文化體育方面若干規劃



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報９８４６﹒４點

﹡台灣擬發布大陸科技企業黑名單，傳華為中興聯想上榜



《其他消息》﹡議員質疑修訂防賄條例進展慢，張建宗稱正作深入研究

﹡香港眾志突襲公民廣場掛橫額，行政署強烈譴責

﹡梁美芬指本地立法比直接通過好，斥香港眾志行為愚蠢

﹡條例草案完成首讀，聶德權稱條例不會影響市民日常生活

﹡郭榮鏗提議案促律政司公開不檢控梁振英的證據，鄭若驊稱構成干預

﹡議員倡提高多次申請資助出售房屋人士選購機會，陳帆稱難評斷優次

﹡民建聯批行政混亂，否認藉派表收集市民資料牽涉選舉

﹡何啟明引市民投訴手續繁複，未能網上申請是政府愚蠢

﹡胡志偉稱市民憂郵費不足令申請石沉大海，促減交文件

﹡兩電共接獲近千五宗上網電價申請，９８％為太陽能可再生能源系統

﹡林鄭月娥稱對中美達成持久貿易協議並不太過樂觀

﹡施永青稱市民不乏供樓能力，惟首期高倡放寬按揭成數

﹡深股通額度全日用６﹒６９億元；滬股通額度全日用１４億元

﹡逸瓏灣８共１７４伙已被揀選，套現逾１３﹒３億元

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