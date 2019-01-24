《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４５７５．６２ 升 １７１．１４點╱０．７０％
標普５００ ２６３８．７０ 升 ５．８０點╱０．２２％
納斯達克 ７０２５．７７ 升 ５．４１點╱０．０８％
倫敦富時１００ ６８４２．８８ 跌 ５８．５１點╱０．８５％
法蘭克福ＤＡＸ １１０７１．５４ 跌 １８．５７點╱０．１７％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８４０．３８ 跌 ７．１５點╱０．１５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．５７，歐元兌美元１．１３８３
24/01/2019 07:46
《日出而作》道指反覆升１７１點，庫存增加油價偏軟，美元微跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４５７５．６２ 升 １７１．１４點╱０．７０％
標普５００ ２６３８．７０ 升 ５．８０點╱０．２２％
納斯達克 ７０２５．７７ 升 ５．４１點╱０．０８％
倫敦富時１００ ６８４２．８８ 跌 ５８．５１點╱０．８５％
法蘭克福ＤＡＸ １１０７１．５４ 跌 １８．５７點╱０．１７％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８４０．３８ 跌 ７．１５點╱０．１５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．５７，歐元兌美元１．１３８３
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