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即市新聞

24/01/2019 15:26

《外資精點》德銀：澳博股東聯盟出現，四太被孤立，部署賭牌續牌

　　《經濟通通訊社２４日專訊》德意志銀行發表報告指，根據澳博（００８８０）披露目前五
方達成協議，聯合行動持有澳博５４％的股權，有關聯盟透過澳娛ＳＴＤＭ持有，其中霍氏基金
於澳娛持股佔比最大（佔２６﹒６％），聯盟其他成員其餘包括何鴻燊二房太太何超瓊及其成員
等，而四太梁安琪及副主席等人並未包括在內。
　　根據德銀資料，五方股東聯盟持澳博５４％股權，澳博副主席梁安琪持股８％，行政總裁及
營運總裁則共持股６％。
　　德銀認為有關股東聯盟明顯要孤立梁安琪一方，梁安琪、行政總裁及營運總裁董事任期完結
後需要再重選，意味未來他們未必可重投董事局，高層變動可能令公司面對經營風險。而營運總
裁任期於今年６月到期，其他行政總裁等職位則於明年６月到期。
　　目前公司發展正處關鍵時候，尤其公司於今年第四季旗下「上葡京」開幕，同時澳博正與澳
門政府商討賭牌續期，卻遇上公司管理層及董事局有可能出現大變動，令公司可能出現營運風險
。德銀相信投資者認為有關跡象顯示公司要加強管理及提升其管治。德銀會關注下一步事態發展
如何。（ｃｙ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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