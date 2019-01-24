《外資精點》德銀：澳博股東聯盟出現，四太被孤立，部署賭牌續牌

《經濟通通訊社２４日專訊》德意志銀行發表報告指，根據澳博（００８８０）披露目前五

方達成協議，聯合行動持有澳博５４％的股權，有關聯盟透過澳娛ＳＴＤＭ持有，其中霍氏基金

於澳娛持股佔比最大（佔２６﹒６％），聯盟其他成員其餘包括何鴻燊二房太太何超瓊及其成員

等，而四太梁安琪及副主席等人並未包括在內。

根據德銀資料，五方股東聯盟持澳博５４％股權，澳博副主席梁安琪持股８％，行政總裁及

營運總裁則共持股６％。

德銀認為有關股東聯盟明顯要孤立梁安琪一方，梁安琪、行政總裁及營運總裁董事任期完結

後需要再重選，意味未來他們未必可重投董事局，高層變動可能令公司面對經營風險。而營運總

裁任期於今年６月到期，其他行政總裁等職位則於明年６月到期。

目前公司發展正處關鍵時候，尤其公司於今年第四季旗下「上葡京」開幕，同時澳博正與澳

門政府商討賭牌續期，卻遇上公司管理層及董事局有可能出現大變動，令公司可能出現營運風險

。德銀相信投資者認為有關跡象顯示公司要加強管理及提升其管治。德銀會關注下一步事態發展

如何。（ｃｙ）



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