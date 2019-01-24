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即市新聞

24/01/2019 07:54

《盤前攻略》港股料繼續牛皮，二萬七好淡爭持

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國政府進入第３３日停擺，而眾議院院長佩洛絲取消特朗普
的國情咨文演講，特朗普表示蒙羞。市場已經無視政局不穩因素，美股高開後一度低走逾百點，
尾市隨即反彈，ＩＢＭ公布第四季及全年業績大勝預期，刺激股價一度擴大升幅一成，收市升逾
８％。道指收報２４５７５點，升１７１點或０﹒７％。納指收報７０２５點，升５點或
０﹒０８％。標指收報２６３８點，漲５點或０﹒２２％。

＊夜期ＡＤＲ表現牛皮＊

　　港股夜期收報２６９５３點，跌３２點，低水５５點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌１７點，報２６９９１點。預託證券榮辱互見，騰訊跌０﹒６６％，
折合港元報３３１﹒０１元。匯控升０﹒６％，折合港元報６５﹒３４元。中移動升
０﹒１１％，折合港元報８１﹒３９。友邦升０﹒１２％，折合港元報６８﹒５３元。長和跌０
﹒７９％，折合港元報７８﹒３８。中行跌０﹒４４％，折合港元報３﹒４６元。國壽跌
０﹒６１％，折合港元報１８﹒９２元。中海油升０﹒０７％，折合港元報１２﹒６３元。中石
化升０﹒４２％，折合港元報６﹒１５元。中石油跌０﹒８２％，折合港元報４﹒８６元。工行
跌０﹒１１％，折合港元報５﹒８１元。
　
＊「即日鮮」為主勿持倉過夜＊
　
　　市場昨日表現牛皮，尾市高收２點，剛好在二萬七關口，明顯有大戶操作，有「黑期」之稱
的新加坡ＨＳ５０指數現報２７０３２點，升４４點或０﹒１６％。隨著全球政局陰晴不定，大
市方向未明，大戶亦不敢胡亂入市或出貨，預料今早繼續在二萬七關口爭持，如投資者入市可能
需「鬥快手」，在升幅時即開淡倉，反之亦然，散戶以「即日鮮」為主，不宜持倉過夜，但預料
波幅不大，直至政局明朗化才有定奪。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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