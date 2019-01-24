《外企業績》福特汽車上季盈轉虧，海外業務拖累

《經濟通通訊社２４日專訊》福特汽車公布２０１８年度第四季度業績，受海外業務虧損拖

累，按ＧＡＡＰ列帳基準，期內收入雖然增長１﹒２％至４１８億元（美元﹒下同），但錄得股

東應佔虧損１﹒１６億元，而上年同期為盈利２５﹒２億元。福特正在全球範圍內重組業務，削

減歐洲的規模，考慮重組南美業務以及實施中國業務轉型。

該公司２０１８年度全年收入１６０３億元增長２﹒２％，股東應佔溢利３６﹒７７億元倒

退５２﹒４％。

福特汽車股價收８﹒３４美元跌１﹒９％。（ｅｃ）

