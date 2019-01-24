《經濟通通訊社２４日專訊》福特汽車公布２０１８年度第四季度業績，受海外業務虧損拖
累，按ＧＡＡＰ列帳基準，期內收入雖然增長１﹒２％至４１８億元（美元﹒下同），但錄得股
東應佔虧損１﹒１６億元，而上年同期為盈利２５﹒２億元。福特正在全球範圍內重組業務，削
減歐洲的規模，考慮重組南美業務以及實施中國業務轉型。
該公司２０１８年度全年收入１６０３億元增長２﹒２％，股東應佔溢利３６﹒７７億元倒
退５２﹒４％。
福特汽車股價收８﹒３４美元跌１﹒９％。（ｅｃ）
24/01/2019 08:20
《外企業績》福特汽車上季盈轉虧，海外業務拖累
《經濟通通訊社２４日專訊》福特汽車公布２０１８年度第四季度業績，受海外業務虧損拖
累，按ＧＡＡＰ列帳基準，期內收入雖然增長１﹒２％至４１８億元（美元﹒下同），但錄得股
東應佔虧損１﹒１６億元，而上年同期為盈利２５﹒２億元。福特正在全球範圍內重組業務，削
減歐洲的規模，考慮重組南美業務以及實施中國業務轉型。
該公司２０１８年度全年收入１６０３億元增長２﹒２％，股東應佔溢利３６﹒７７億元倒
退５２﹒４％。
福特汽車股價收８﹒３４美元跌１﹒９％。（ｅｃ）
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