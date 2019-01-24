《經濟通通訊社２４日專訊》金沙中國（０１９２８）母公司東Ｌａｓ Ｖｅｇａｓ
Ｓａｎｄｓ Ｃｏｒｐ﹒公布２０１８年第４季度業績，當中包括金沙中國季內盈利表現，期內
根據美國公認會計原則，總收入淨額２２﹒５億美元上升約９％，淨盈利為４﹒６５億美元跌約
１１％。
全年度計，金沙中國總收入淨額為８６﹒７億美元上升約１４％，而淨利１９億美元增長
約１９％。（ｅｃ）
24/01/2019 08:38
金沙中國（０１９２８）上季少賺１１％，全年盈利升１９％
《經濟通通訊社２４日專訊》金沙中國（０１９２８）母公司東Ｌａｓ Ｖｅｇａｓ
Ｓａｎｄｓ Ｃｏｒｐ﹒公布２０１８年第４季度業績，當中包括金沙中國季內盈利表現，期內
根據美國公認會計原則，總收入淨額２２﹒５億美元上升約９％，淨盈利為４﹒６５億美元跌約
１１％。
全年度計，金沙中國總收入淨額為８６﹒７億美元上升約１４％，而淨利１９億美元增長
約１９％。（ｅｃ）
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