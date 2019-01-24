【企業盈警】智升（０８３７０）：收入下降，料年度純利跌逾四成

《經濟通通訊社２４日專訊》智升集團（０８３７０）公布，預料截至２０１８年１２月

３１日止，盈利較去年同比減少超過４０％。盈利減少主要由於整體經濟疲弱，大型客戶的需求

受配置週期影響而明顯減少，導致收入下降，以及銷售、分銷、行政及其他開支同比上升。

該集團將於３月底公布業績。（ｍｗ）

