《經濟通通訊社２４日專訊》遠航港口（０８５０２）公布，截至２０１８年１２月３１日
止，集團預期收益與純利錄得重大升幅，分別錄得超過４５％和１００％的升幅。有關收益與純
利上升主要由於客戶需求增加，導致碼頭吞吐量上升所致。（ｍｗ）
24/01/2019 09:21
【企業盈喜】遠航（８５０２）料年度多賺逾一倍，碼頭吞吐量增加
《經濟通通訊社２４日專訊》遠航港口（０８５０２）公布，截至２０１８年１２月３１日
止，集團預期收益與純利錄得重大升幅，分別錄得超過４５％和１００％的升幅。有關收益與純
利上升主要由於客戶需求增加，導致碼頭吞吐量上升所致。（ｍｗ）
|國際動態24/01/2019
口挺硬脫歐 Dyson總部遷星洲 議員斥偽善
|中國故事24/01/2019
專訪窮遊網創辦人 專攻自由行「後生仔」
|中國故事24/01/2019
阿里一站式數碼解決方案 助企業加快數碼轉型步伐
|生財有道24/01/2019
【理財大掃除】如何用Excel做個人財務規劃？
|生財有道23/01/2019
中信里昂：豬年投資攻略宜止蝕不高追 11月為全年最佳月份
|生財有道23/01/2019
《開市Good Morning》林家亨：大市26500支持強
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰