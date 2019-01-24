【企業盈喜】遠航（８５０２）料年度多賺逾一倍，碼頭吞吐量增加

《經濟通通訊社２４日專訊》遠航港口（０８５０２）公布，截至２０１８年１２月３１日

止，集團預期收益與純利錄得重大升幅，分別錄得超過４５％和１００％的升幅。有關收益與純

利上升主要由於客戶需求增加，導致碼頭吞吐量上升所致。（ｍｗ）

