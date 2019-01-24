【新股上市】中國科培超暗盤開２﹒４４元，低招股價近２％

《經濟通通訊社２４日專訊》內地民企教育營辦商中國科培（０１８９０）明日（２５日）

在主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價２﹒４４元，較招股價２﹒４８元低出

１﹒６１％，每手２０００股，不計手續費蝕８０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報２﹒４６元，較招股價低０﹒８％。（ｓｃ）

