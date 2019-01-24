《經濟通通訊社２４日專訊》法國外長勒德里昂於昨日表示，為促進歐盟與伊朗之間的非美
元交易及避開美國的制裁措拖，接受伊朗出口石油取得歐元，由歐盟支持的一個貿易機制將於未
來數日內設立。
不過，有外交人士透露，由於技術細節仍有待確定，就該貿易機制成立的特殊目的實體
（ＳＰＶ）要待數月後才能正式運作。
該實體將會在法國註冊，經營方為德國，股東亦包括英國。（ｔｔ）
24/01/2019 09:19
《地區經濟》法國預計伊朗歐盟雙邊貿易機制將於未來數日出台
《經濟通通訊社２４日專訊》法國外長勒德里昂於昨日表示，為促進歐盟與伊朗之間的非美
元交易及避開美國的制裁措拖，接受伊朗出口石油取得歐元，由歐盟支持的一個貿易機制將於未
來數日內設立。
不過，有外交人士透露，由於技術細節仍有待確定，就該貿易機制成立的特殊目的實體
（ＳＰＶ）要待數月後才能正式運作。
該實體將會在法國註冊，經營方為德國，股東亦包括英國。（ｔｔ）
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