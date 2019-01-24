港股輕微高開６７點報２７０７５，國指升３２點

《經濟通通訊社２４日專訊》美國政局陰晴不定，加上中美貿易戰或再次出現變數，投資者

持觀望態度，今早港股輕微高開，其中金沙中國（０１９２８）公布全年業績按年增長１９％，

惟第四季少賺１１％，股份今早低開近３％為最差藍籌，資金繼續流入避險股份，領展

（００８２３）高開逾３％，太古Ａ（０００１８）亦高開近２％。

恆生指數開報２７０７５，升６７點或升０﹒２５％，主板成交２４﹒２１億元。國企指數

開報１０６６３點，升３２點或０﹒３１％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４６％，報６５﹒２５元；港交所（００３８８）

升０﹒７５％，報２４２元；騰訊（００７００）跌０﹒３％，報３３２﹒２元；中移動

（００９４１）升０﹒４９％，報８１﹒７元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒５８％，報

６８﹒０５元。

十隻升跌幅股份表現如下：

股份（編號） 現價 變幅

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領展 （００８２３） ８３﹒５０元 升３﹒０９％

太古Ａ （０００１９） ９１﹒２０元 升１﹒７９％

中生製藥（０１１７７） ６﹒２０元 升１﹒６４％

舜宇光學（０２３８２） ７１﹒９０元 升１﹒５５％

蒙牛乳業（０２３１９） ２５﹒５０元 升１﹒３９％



金沙中國（０１９２８） ３４﹒６０元 跌２﹒９５％

申洲國際（０２３１３） ９０﹒３５元 跌１﹒２０％

中銀香港（０２３８８） ２９﹒７５元 跌１﹒１６％

銀河娛樂（０００２７） ４８﹒８０元 跌０﹒８１％

中石化 （００３８６） ６﹒０８元 跌０﹒６５％

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（ｕｌ）

