《盤後部署》臨近期結及中美會談，港股料高位整固十天線見支持

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股表現波動，但受惠強勁企業業績，收市三大指數上漲

，其中道指收高１７１點報２４５７５，標指漲５點報２６３８，納指揚５點收７０２５。

港股今早繼續上演二萬七關口攻防戰，高開６７點報２７０７５，未幾曾再穿２７０００關

口，最低見２６８９０跌１１８點，但其後本地地產股撐市，兩隻手機設備股亦現撈底，支持大

市重上２７０００關口，不過「股王」騰訊（００７００）表現呆滯，為表現最差藍籌，限制恆

指升幅，最終恆指升１１２點或升０﹒４２％，報２７１２０，主板成交８０１﹒７２億元增加

近３％。國企指數收報１０６９１，升０﹒５６％或升５９點。

內地股市方面，上證收報２５９１，升１０點或升０﹒４１％，成交１３１５﹒７５億元人

民幣。



＊美國政府停擺本季ＧＤＰ增幅或降至零＊



美國政府停擺問題持續發酵，部分政府部門關門進入第３４天創歷史記錄，並有跡象顯示特

朗普政府準備面對停擺至三月份，白宮經濟顧問接受傳媒提問時，已表示美國政府停擺或令本季

度美國ＧＤＰ增幅降至零。

繼早前穆迪警告因政府停擺，美國ＧＤＰ增長幅度或低於２％的關鍵水平後，巴克萊亦指出

美國政府停擺持續，已調低美國首季經濟增長預測，由３％降至２﹒５％，今年美國經濟增長預

測降至２﹒８％。

不過，現時環球股市避險情緒回落，隔晚十年期國債息報２﹒７５３％，與月初曾低見

２﹒５５％有明顯上升，債息升債價下跌，反映投資者現時自債券市場流出。另一方面，美匯指

數偏軟穿９６水平，歐元兌美元呈強，執筆之時美匯指數報９５﹒８４７。美股則仍受惠多個企

業強勁業績帶動上揚，料在月底中美會談再有新進展時會仍繼續保持平穩。



＊重磅股無力再上，公用股及高息股受捧＊



美國總統特朗普昨日接受傳媒訪問時，表示盼與中國達成貿易協議，並稱現時中美貿易談判

進展良好，他指美國現時經濟表現佳，但中國則受關稅影響，經濟有下行壓力，美方對事態發展

拭目以待，下周三到四（３０日至３１日）中國副總理劉鶴將訪問美國，就中美貿易戰作談判。

個別板塊方面，內地科創板試點註冊方案開綠燈，機構預計確保上交所，科創板註冊制盡快

落地的一系列配套制度細則徵求意見稿，將於兩會後推出；而首批科創板公司最快在二季度推出

，初步預計今年科創板上市企業或在１５０家左右，預估募資規模５００億至１０００億元人民

幣，受消息帶動今日一眾中資中資證券造好。

港股方面，近日多次在二萬七關口上演攻防戰，雖多次收復２７０００關口，不過臨近新春

資金亦趨向保守，流入公用股及高息股，重磅股未見有力再上。再者，下周三（３０日）為期指

結算，且中美會談未有成果釋出時，港股將繼續在二萬七千點關口附近整固，十天線（約

２６８８８）料見支持。（ｓｃ）

