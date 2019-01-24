《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普在推特上發文，決定待政府停擺結束後，才發
表國情咨文。
此前，美國眾議院議長佩洛絲以「停擺影響保安為由」，因此不批准總統特朗普在眾議院發
表國情咨文，特朗普表示佩洛絲的行為是一種「恥辱」。（ｅｃ）
24/01/2019 13:11
【停擺僵局】特朗普：待政府停擺結束後，才發表國情咨文
《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普在推特上發文，決定待政府停擺結束後，才發
表國情咨文。
此前，美國眾議院議長佩洛絲以「停擺影響保安為由」，因此不批准總統特朗普在眾議院發
表國情咨文，特朗普表示佩洛絲的行為是一種「恥辱」。（ｅｃ）
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