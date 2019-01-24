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即市新聞

24/01/2019 09:43

《國際要聞》特朗普無法在眾議院發表國情咨文，或另覓方法應對

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國政府停擺進入第３３日，華府的政治鬥爭亦開始升溫，美
國眾議院議長佩洛絲以「停擺影響保安為由」，因此不批准總統特朗普在眾議院發表國情咨文，
特朗普表示佩洛絲的行為是一種「恥辱」。
　　而早前特朗普為報復佩洛絲，於上星期已「政府停擺」為由，取消她使用軍機及前往中東的
行程，並指佩洛絲如堅持前往可乘搭民航客機。
　　佩洛絲曾發信向特朗普表示，她期待政府再次開門後，按照雙方同意的日子來到眾議院發表
講話。該番言論及舉動受到幾位眾議院民主黨議員支持。

＊特朗普或會在華府以外地方發表國情咨文＊

　　據美國廣播公司（ＡＢＣ）引述消息人士指，特朗普已有「兩手準備」，華府指特朗普會一
如計劃於下周二（２２日）在國會發表咨文；但如果無法按照計劃行事，則會在華府以外地方的
政治集會發表。
　　國情咨文（Ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｏｎ　ａｄｄｒｅｓｓ）是美國總統於每年
於眾議院上發表的報告，內容涉及國情分析、國家施政等，猶如本港「施政報告」報告一樣。但
今年特朗普則受制於民主黨就美墨邊境牆撥款的角力。
　　目前由民主黨控制的眾議院以批准幾項令政府重新運作的措施，但議案未能獲得由共和黨控
制的參議院批准，而參議院將於今日就相關議案進行試探性投票。（ｕｌ）

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