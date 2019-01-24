《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅在發布會表示，
繼續推進養老保險制度改革，研究適當降低社會保險費率政策。
盧愛紅表示，推進企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，加快完善養老保險省級統籌制
度。全面推進機關事業單位養老保險制度落實落地。研究制定參保人員遺屬待遇政策。探索完善
新經濟新業態從業人員職業傷害保障辦法。
24/01/2019 10:42
【駐京專電】人社部：研究適當降低社會保險費率政策
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅在發布會表示，
繼續推進養老保險制度改革，研究適當降低社會保險費率政策。
盧愛紅表示，推進企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，加快完善養老保險省級統籌制
度。全面推進機關事業單位養老保險制度落實落地。研究制定參保人員遺屬待遇政策。探索完善
新經濟新業態從業人員職業傷害保障辦法。
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