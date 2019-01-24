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24/01/2019 10:42

【駐京專電】人社部：推進落實划轉部分國資充實社保基金實施方案

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅在發布會表示，
強化社會保險基金監督管理，穩步推進基本養老保險基金投資運營，推動城鄉居民養老保險基金
委託投資運營，積極推進落實划轉部分國有資本充實社保基金實施方案，增強社保基金支撐能力

　　盧愛紅表示，社保基金投資運營等工作取得積極進展，基金監管進一步加強。持續加強社保
基金監管和監督檢查，建立社會保險領域守信聯合激勵和失信聯合懲戒措施清單。繼續加強年金
基金市場監管。

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