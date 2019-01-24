【駐京專電】人社部：去年９省市啟動養老基金委託投資共７７３億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅在發布會表示，

２０１８年，基本養老保險基金運營，委託投資的省份和基金委託規模都進一步擴大，截至

２０１８年底，累計已有１７個省區市委託投資基本養老保險基金８５８０億元（人民幣﹒下同

），已經到帳的資金達到６０５０億元。在這１７個省區市裡面，有９個啟動了城鄉居民基本養

老保險基金的委託投資，合同金額是７７３億元。下一步，將繼續積極穩妥地推進基金投資運營

工作，同時加強監管，推動實現保值增值。

