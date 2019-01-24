【貿易開戰】商務部否認劉鶴本月底取消訪美，稱中美密切溝通安排

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會

表示，國務院副總理劉鶴於１月３０日至３１日舉行中美經貿問題高級別磋商將取消的傳言不實

，目前雙方正在加緊就磋商有關安排進行密切溝通。

對於即將磋商的內容，他表示，雙方將按照兩國元首會晤重要共識精神，繼續就彼此關切的

問題展開深入磋商。

