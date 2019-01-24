【駐京專電】商務部：去年實物商品網上零售額同比增２５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示

，去年實體零售保持回暖態勢，全國實物商品網上零售額同比增長２５﹒４％，佔社零總額的比

重達到１８﹒４％，較上年同期提高３﹒５個百分點。據國家郵政局數據，全國快遞業務量累計

完成５０７﹒１億件，同比增長２６﹒６％。

另一方面，實體零售業積極利用新技術，線上線下深度融合，呈現穩步發展態勢。商務部重

點監測零售企業中，便利店、超市銷售額同比分別增長７﹒９％和４﹒９％，較上年同期分別加

快０﹒５和１個百分點。

新能源汽車等銷售強勁。時尚、品質、節能、智能等升級類產品受到市場歡迎。限額以上單

位化妝品和家電類商品零售額增速分別高於限額以上單位商品零售增速３﹒９和３﹒２個百分點

。商務部重點監測零售企業中，通訊器材類和文化娛樂類商品銷售增速分別比上年同期加快

２﹒３和２﹒１個百分點。新能源汽車全年銷售１２５﹒６萬輛，同比增長６１﹒７％。



＊全國電影總票房同比增９％＊



２０１８年，服務消費供給不斷提升，旅遊、文化、教育、養老等服務消費發展迅速。以北

京市為例，全市服務性消費同比增長１１﹒８％，對市場總消費額增長的貢獻率為８２﹒６％。

全國實現餐飲收入４２７１６億元（人民幣﹒下同），同比增長９﹒５％，增速高於商品零售０

﹒６個百分點。全國電影總票房６０９﹒８億元，同比增長９﹒１％，旅遊消費持續旺盛，預計

全年國內旅遊人數超過５５億人次，收入超過５萬億元，同比分別增長約１０﹒８％和

１２﹒３％。

商務部監測的３６個大中城市食用農產品價格累計同比上漲２％，其中，羊肉、雞蛋、蔬菜

、牛肉累計同比分別上漲１４﹒５％、８﹒５％、６﹒２％和５﹒６％，豬肉價格累計同比下降

９﹒９％。

