《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示
，雖然２０１８年中國消費增速放緩到９％，但在消費總額已經相當龐大情況下，中國消費一年
的增量比１０年前２０％增速下的增量還要多。２０１９年中國消費增長儘管承受一定壓力，但
促消費政策效應不斷顯現。今年中國消費市場發展的基本面不會改變，消費升級的趨勢也不會改
變。
24/01/2019 16:13
【駐京專電】商務部：今年消費增長有壓力，惟促銷費政策效應顯現
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示
，雖然２０１８年中國消費增速放緩到９％，但在消費總額已經相當龐大情況下，中國消費一年
的增量比１０年前２０％增速下的增量還要多。２０１９年中國消費增長儘管承受一定壓力，但
促消費政策效應不斷顯現。今年中國消費市場發展的基本面不會改變，消費升級的趨勢也不會改
變。
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