《午市前瞻》港股牛皮待貿易戰雲霧消散，力追落後息口敏感股

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股表現波動，但受惠強勁企業業績，收市三大指數上漲

，其中道指收高１７１點報２４５７５，標指漲５點報２６３８，納指揚５點收７０２５。港股

今早繼續上演二萬七關口攻守戰，高開６７點報２７０７５，未幾曾再穿２７０００關口，最低

見２６８９０跌１１８點，但其後本地地產股撐市，兩隻手機設備股亦現撈底，支持大市重上２

７０００關口，不過「股王」騰訊（００７００）表現呆滯，限制恆指升幅，最終恆指微升

３６或升０﹒１４％，午收２７０４５點，半日主板成交４６０﹒４０億元。國企指數半日報

１０６５９，升０﹒２７％或升２８點。

內地股市方面，上證半日收報２５９４，升１３點或升０﹒５１％，半日成交７９９﹒５０

億元人民幣。



＊本地地產股撐市，手機設備股現資金追入＊



重磅股方面，騰訊再受遊行板號未上榜影響，今日表現呆滯，半日跌１﹒４４％，報

３２８﹒４元，為表現最差藍籌；匯控（００００５）升０﹒３１％，報６５﹒１５元；港交所

（００３８８）微升０﹒３３％，報２４１元；友邦（０１２９９）傳有意收購內地合眾人壽股

權，半日跌０﹒７３％，報６７﹒９５元。

美國下周議息，市場料維持利率不變，本地地產股普漲，新地（０００１６）以

１１２﹒６億元投得啟德地皮，成交價符合市場預期，半日升０﹒８％，報１２６﹒２元；新世

界（０００１７）漲１﹒５４％，報１１﹒８８元；長實（０１１１３）亦升１﹒１８％，報

６４﹒５５元；恆地（０００１２）揚１﹒０５％，報４３﹒５元；會德豐（０００２０）微漲

１﹒１５％，報４８﹒２５元；嘉華國際（００１７３）升１﹒７４％，報４﹒０９元；嘉里建

設（００６８３）升２％，報３０﹒６５元；太古地產（０１９７２）報２９元，升

１﹒７５％；太古Ａ（０００１９）升１﹒７９％，報９１﹒２元。

二隻手機設備股現資金追入，其中瑞聲（０２０１８）半日升２﹒２２％，報４６﹒１元，

為表現最佳藍籌；舜宇光學（０２３８２）報７１﹒７元，半日揚升１﹒２７％。



＊野村看好中海油，三桶油同漲＊



三桶油表現造好，野村認為中海油（００８８３）今年業務展望符合預期，生產量提升，該

股半日升１﹒５８％，報１２﹒８２元；中石油（００８５７）升１﹒０２％，報４﹒９５元

中石化（００３８６）漲０﹒８２％，報６﹒１７元。

三大中資電資商走勢各異，中國移動（００９４１）升０﹒８％，８１﹒９５元；另外兩間

回吐部分升幅，中聯通（００７６２）報８﹒９２元，半日跌１﹒３３％；中電信

（００７２８）跌１﹒３８％，報４﹒３元；中國鐵塔（００７８８）無升跌，報１﹒６８元。

部份中資公用股見回吐，中國中車（０１７６６）跌１﹒９３％，報７﹒６１元；中國中鐵

（００３９０）跌１﹒３９％，報７﹒０９元；粵海投資（００２７０）跌１﹒０３％；報

１５﹒３６元。



＊領展完成收購內地商場，股價再創新高＊



中資證券造好，國金證券指分析指科創板設立利好龍頭券商，華泰六八八六（０６８８６）

半日漲３﹒１１％，報１３﹒９２元，為表現最佳國指股，廣發証券（０１７７６）升

２﹒６６％，報１１﹒５６元；中信証券（０６０３０）升１﹒９８％，報１５﹒４４元；海通

證券（０６８３７）報８﹒５１元，升１﹒５５％。

部分收租股有追捧，其中領展（００８２３）公布已經完成收購京通羅斯福廣場作價約２５

﹒６億元人民幣，今日股價再破頂見８３﹒５元，半日收升１﹒２３％，收報８２元；置富產業

信託（００７７８）亦升１﹒０４％，報９﹒７４元；希慎興業（０００１４）亦升２﹒１５％

，報４０﹒３５元。



＊鄧聲興：太地上望３０元料追落後，騰訊仍有憧憬＊



港股近兩日走勢牛皮，投資者普遍持觀望態度，香港股票分析師協會主席鄧聲興對《經濟通

通訊社》表示，大市悶局主要由於市場正等待中美貿易戰有更多消息出爐，加上恆指於１月起已

累積不少升幅，因此出現整固亦屬正常，預料貿易戰明朗化後，大市可在在二萬七至二萬八之間

浮動。

騰訊今日跌逾１％，鄧聲興指市場對於其在第三批遊戲版號名單中落榜較失望，但遊戲審批

已開啟，心態上算「有好過無」，短期仍有憧憬，相信騰訊仍可升至３６０元，但現價入有點貴

，待低一點才考慮。

另外，近日大部分息口敏感股都上揚，他預料本月美國加息機會不大，因此息口股紛紛落鑊

，如打安全牌首選領展，但他卻認為太古地產（０１９７２）卻有機會追落後，目標看３０元。

（ｕｌ、ｓｃ）

