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24/01/2019 15:04

【本港經濟】金管局：去年整體貸款增長減慢至４﹒４％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》金管局公布，去年本港整體貸款增長為４﹒４％，較２０１７
年的增幅１６﹒１％減慢。內地相關貸款截至９月份的增長為３﹒１％，２０１７年全年增幅為
１７﹒５％。去年全年按揭貸款增長為８﹒７％，較２０１７年的７﹒８％加快。
　　截至去年９月份，特定分類貸款比率為０﹒５４％，較２０１７年的０﹒５６％減少。
　　銀行業盈利能力方面，去年稅前盈利增幅為１９﹒４％，較２０１７年的１５﹒７％改善。
淨息差１﹒６２％，升１７點子。核心一級資本比率為１５﹒８％，升０﹒５個百分點。
（ｃｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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