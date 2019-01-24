【本港經濟】金管局：去年整體貸款增長減慢至４﹒４％

《經濟通通訊社２４日專訊》金管局公布，去年本港整體貸款增長為４﹒４％，較２０１７

年的增幅１６﹒１％減慢。內地相關貸款截至９月份的增長為３﹒１％，２０１７年全年增幅為

１７﹒５％。去年全年按揭貸款增長為８﹒７％，較２０１７年的７﹒８％加快。

截至去年９月份，特定分類貸款比率為０﹒５４％，較２０１７年的０﹒５６％減少。

銀行業盈利能力方面，去年稅前盈利增幅為１９﹒４％，較２０１７年的１５﹒７％改善。

淨息差１﹒６２％，升１７點子。核心一級資本比率為１５﹒８％，升０﹒５個百分點。

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