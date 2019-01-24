【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５億元，買潤啤平保沽建行融創潤置

《經濟通通訊社２４日專訊》港股周四外圍跟隨高開不足百點，其後一度倒跌１１８點，最

後本地地產股見落鑊，撐起恆指收報２７１２０點，升１１２點或０﹒４２％。

北水淨流入４﹒９７億元，累計本周四日淨流入金額達到２６﹒８６億元。周四淨買入最多

為潤啤（００２９１）、平保（０２３１８）及吉利（００１７５），沽出最多的是建行

（００９３９）、融創（０１９１８）及華潤置地（０１１０９）。

港股成交額８０１﹒７２億元，較上日增加３﹒０２％，其中港股通成交共７６﹒３９億元

，佔大市成交９﹒５％。



＊潤啤股價月高北水支持，建行遭沽最多＊



潤啤周四股價一度創月內新高，收市升２﹒４％，全日錄得１﹒２億元北水淨流入；平保獲

１億元北水支持；吉利母企吉利集團收購混能車系統公司逾一成股權，吉利股價全日漲４﹒１％

，７４５４萬元北水泊入支撐。

建行成為全日北水淨沽售最多的個股，流出金額達１﹒４億元，股價仍微升；融創周四升

４％，１﹒２億元北水趁機出逃，同業潤置亦遭１﹒２億元北水沽出。

市場憂慮內地公布三批網絡遊戲版號，騰訊（００７００）均不在列，騰訊收跌０﹒９％，

險守３３０元關。慶幸收市後，國家新聞出版廣電總局公布第四批版號下發，騰訊的《折扇》和

《榫接卯和》兩款遊戲獲批。騰訊周四遭北水沽出５７５７萬。（ｅｙ）

