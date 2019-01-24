人民幣定存減息潮持續，昨再有７行調低存息（星展及華僑永亨兩連減，建行亞洲、交銀香
港、集友、上商及東亞）。
連同前天中銀香港（０２３８８）全面削短中長息，元旦至今已超逾１０行減息；投資界料
存息趨下降軌，當中短存降幅更大。
經最新一輪減息，市面上最高息僅得短存１個月年息享６厘，由花旗提供；富邦同期亦有４
﹒８８厘。７天短存以中銀的５﹒５厘領先。
東亞（０００２３）亦全方位減，把１００天、９個月及１年息齊削０﹒１厘；一年存息報
２﹒９厘。《香港經濟日報》
24/01/2019 08:13
《人幣利率》再有７行調低人幣存息，東亞（２３）削０﹒１厘
人民幣定存減息潮持續，昨再有７行調低存息（星展及華僑永亨兩連減，建行亞洲、交銀香
港、集友、上商及東亞）。
連同前天中銀香港（０２３８８）全面削短中長息，元旦至今已超逾１０行減息；投資界料
存息趨下降軌，當中短存降幅更大。
經最新一輪減息，市面上最高息僅得短存１個月年息享６厘，由花旗提供；富邦同期亦有４
﹒８８厘。７天短存以中銀的５﹒５厘領先。
東亞（０００２３）亦全方位減，把１００天、９個月及１年息齊削０﹒１厘；一年存息報
２﹒９厘。《香港經濟日報》
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