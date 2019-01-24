隨著中國改革開放，香港亦不斷邁步前進，並乘勢轉型。中華總商會會長蔡冠深表示，大環
境變化產生新一代產業，故看好粵港澳大灣區及改革開放的發展，未來將會變得更快及更開放。
《香港經濟日報》
24/01/2019 08:15
【大灣區】中總蔡冠深看好大灣區，倡港產業轉型
隨著中國改革開放，香港亦不斷邁步前進，並乘勢轉型。中華總商會會長蔡冠深表示，大環
境變化產生新一代產業，故看好粵港澳大灣區及改革開放的發展，未來將會變得更快及更開放。
《香港經濟日報》
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