【樓市轉勢】買家入市謹慎，屯門銀主盤拍賣未到價收回

買家入市謹慎，銀主盤低價推仍未獲承接。去年造價曾逾４００萬元的屯門「置樂三寶」，

其中利寶大廈及麗寶大廈兩個銀主盤，承價至逾２７０萬元後，買家已放棄追價，最終未到底價

收回。

而據資料顯示，上述兩個單位將於下周三（３０日），於忠誠拍賣行再推出拍賣，開價

２３５萬元，較昨日（２３日）開價低９％《香港經濟日報》

