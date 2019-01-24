《本港樓市》煥然懿居收表逾２萬份，至少每４４人爭１伙

港人首置上車盤「煥然懿居」已截止申請，市建局稱初步收表逾２萬份，至少每４４人爭１

個單位，家庭及單身申請比例４：６，料３月抽籤。

市建局非執董麥美娟表示，市建局董事會至今也未討論下一個首置項目；她建議政府向市建

局增撥資源，將首置盤恆常化，增加各類公營單位供應。《香港經濟日報》

