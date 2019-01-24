向市民派４０００元的「關愛共享計劃」正接受申請，但被不少市民投訴程序繁複。政府昨
晚（２３日）宣布，市民申請時毋須提交住址證明，若交申請表時郵資不足，當局亦將會寬鬆處
理。《香港經濟日報》
24/01/2019 08:29
【補鑊四千】關愛共享計劃寬申請手續，毋須交住址證明
向市民派４０００元的「關愛共享計劃」正接受申請，但被不少市民投訴程序繁複。政府昨
晚（２３日）宣布，市民申請時毋須提交住址證明，若交申請表時郵資不足，當局亦將會寬鬆處
理。《香港經濟日報》
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