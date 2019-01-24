《經濟通通訊社２４日專訊》新經濟股熱潮冷卻，《信報》報道，昨天（２３日）首日招股
貓眼娛樂（０１８９６），綜合多間券商首日僅借出孖展額７５０萬元，與公開發售集資額
２﹒７億元比較遠未足額。（ｈｌ）
24/01/2019 08:55
【新股上市】貓眼娛樂（０１８９６）首日孖展遠未足額
《經濟通通訊社２４日專訊》新經濟股熱潮冷卻，《信報》報道，昨天（２３日）首日招股
貓眼娛樂（０１８９６），綜合多間券商首日僅借出孖展額７５０萬元，與公開發售集資額
２﹒７億元比較遠未足額。（ｈｌ）
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