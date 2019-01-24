【企業盈警】冠力國際（３８０）料全年純利按年顯著減少

《經濟通通訊社２４日專訊》冠力國際（００３８０）預期２０１８年１２月底止財政年度

錄得的純利，相比去年同期有顯著減少，主要由於２０１７財年錄得的毛利率非常高，其乃受惠

於當時香港利好的建築業市場環境支持。除２０１７年外，而本年度的毛利率則是過往數年的範

圍內。（ｊｏ）

