《經濟通通訊社２４日專訊》冠力國際（００３８０）預期２０１８年１２月底止財政年度
錄得的純利，相比去年同期有顯著減少，主要由於２０１７財年錄得的毛利率非常高，其乃受惠
於當時香港利好的建築業市場環境支持。除２０１７年外，而本年度的毛利率則是過往數年的範
圍內。（ｊｏ）
24/01/2019 16:40
【企業盈警】冠力國際（３８０）料全年純利按年顯著減少
《經濟通通訊社２４日專訊》冠力國際（００３８０）預期２０１８年１２月底止財政年度
錄得的純利，相比去年同期有顯著減少，主要由於２０１７財年錄得的毛利率非常高，其乃受惠
於當時香港利好的建築業市場環境支持。除２０１７年外，而本年度的毛利率則是過往數年的範
圍內。（ｊｏ）
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