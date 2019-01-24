《經濟通通訊社２４日專訊》威揚酒業（０８５０９）預期團截至２０１８年１２月底止九
個月，與去年同期之虧損相比，集團將於本期間錄得純利，扭虧為盈主要由於本期間若干大受追
捧的頂級珍藏紅酒銷售的毛利率增加；外幣波動導致用於結算自海外供應商購買的葡萄酒產品的
以外幣計價的信託收據貸款產生匯兌收益，此乃主要由於歐元和英鎊貶值所致；及並無非經常性
上市開支。（ｊｏ）
24/01/2019 18:19
【企業盈喜】威揚酒業（８５０９）料首三季業績扭虧為盈
《經濟通通訊社２４日專訊》威揚酒業（０８５０９）預期團截至２０１８年１２月底止九
個月，與去年同期之虧損相比，集團將於本期間錄得純利，扭虧為盈主要由於本期間若干大受追
捧的頂級珍藏紅酒銷售的毛利率增加；外幣波動導致用於結算自海外供應商購買的葡萄酒產品的
以外幣計價的信託收據貸款產生匯兌收益，此乃主要由於歐元和英鎊貶值所致；及並無非經常性
上市開支。（ｊｏ）
|中國故事24/01/2019
【紅包大戰】百度狂撒19億掀春節紅包戰 騰訊阿里冷處理
|生財有道24/01/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：中國鐵塔上望2元以上
|FOCUS24/01/2019
【FOCUS】科創板助力內地經濟轉型 港交所新三年規劃引期待
|國際動態24/01/2019
口挺硬脫歐 Dyson總部遷星洲 議員斥偽善
|中國故事24/01/2019
專訪窮遊網創辦人 專攻自由行「後生仔」
|中國故事24/01/2019
阿里一站式數碼解決方案 助企業加快數碼轉型步伐
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰