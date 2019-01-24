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24/01/2019 18:19

【企業盈喜】威揚酒業（８５０９）料首三季業績扭虧為盈

　　《經濟通通訊社２４日專訊》威揚酒業（０８５０９）預期團截至２０１８年１２月底止九
個月，與去年同期之虧損相比，集團將於本期間錄得純利，扭虧為盈主要由於本期間若干大受追
捧的頂級珍藏紅酒銷售的毛利率增加；外幣波動導致用於結算自海外供應商購買的葡萄酒產品的
以外幣計價的信託收據貸款產生匯兌收益，此乃主要由於歐元和英鎊貶值所致；及並無非經常性
上市開支。（ｊｏ）

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