《經濟通通訊社２４日專訊》中原集團公布，２０１８年佣金收益達１８９億元，促成買賣
及租賃宗數逾４８﹒２萬宗，成交金額逾１﹒１２萬億元。其中，中原亞太區於２０１８年錄得
逾５４億元佣金收入，當中住宅部佣金逾４１億元，同創歷史新高，工商舖錄８億元佣金收入。
２０１９中原亞太業績目標５４﹒２８億元。
中原地產香港於２０１８年共促成逾４萬宗租賃及買賣成交，成交金額逾２１９０億元，
２０１８年中原地產成為全港促成最多一手成交的地產代理公司，成績令人鼓舞。（ｃｌ）
24/01/2019 15:36
【本港樓市】中原集團去年佣金收益１８９億元
《經濟通通訊社２４日專訊》中原集團公布，２０１８年佣金收益達１８９億元，促成買賣
及租賃宗數逾４８﹒２萬宗，成交金額逾１﹒１２萬億元。其中，中原亞太區於２０１８年錄得
逾５４億元佣金收入，當中住宅部佣金逾４１億元，同創歷史新高，工商舖錄８億元佣金收入。
２０１９中原亞太業績目標５４﹒２８億元。
中原地產香港於２０１８年共促成逾４萬宗租賃及買賣成交，成交金額逾２１９０億元，
２０１８年中原地產成為全港促成最多一手成交的地產代理公司，成績令人鼓舞。（ｃｌ）
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