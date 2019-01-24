【本港經濟】調查：應屆畢業生平均月薪近１﹒７萬，按年升１３％

《經濟通通訊社２４日專訊》ｊｏｂｓＤＢ最新《２０１８年大專生就業狀況調查報告》發

現，整體受訪畢業生的首份月薪平均為１６８９２元，較上一次調查所得之１４９７８元高出

１３％。５２％的受訪者預期月薪最多只有１６０００元，反映這批畢業生和本科生對自己首份

工作的薪酬要求符合市場實況。



＊近兩成畢業生不滿首份工作＊



這項調查訪問了５５３名本地大專畢業生和本科生的調查亦指出，仍有近兩成（１８％）的

應屆大專畢業生不滿意離校後的第一份工作。該組別平均月入僅為１４２８０元，雖然這已較同

組別去年的１２４７０元為高，但就遠低於整體畢業生的平均值１６８９２元，更被滿意第一份

工畢業生組別的平均入職月薪１７４７２元大幅拋離，結果導致「薪酬福利」成為了令他們失望

的最大原因（２１％）。



＊「會計和財務」是最理想工種＊



報告顯示，受訪同學最想從事的行業為「銀行與金融服務」，而最理想的工種則為「會計和

財務」。此外，他們最想在「跨國企業」任職，百分比（３５％）甚至較排在第二位的「政府部

門」（１９％）高出接近一倍。

另一方面，雖然香港政府與社會各界都十分著意推動本地初創企業（ｓｔａｒｔｕｐ）的發

展，但只有７％的同學希望加盟「創企」，情況比僅得８％欲效力的「中資企業」更差一點，反

映受訪的Ｚ世代（出生於１９９５年或以後）大專生普遍在選擇職業和僱主方面仍見保守。

（ｃｌ）

