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即市新聞

24/01/2019 15:49

【本港經濟】調查：應屆畢業生平均月薪近１﹒７萬，按年升１３％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》ｊｏｂｓＤＢ最新《２０１８年大專生就業狀況調查報告》發
現，整體受訪畢業生的首份月薪平均為１６８９２元，較上一次調查所得之１４９７８元高出
１３％。５２％的受訪者預期月薪最多只有１６０００元，反映這批畢業生和本科生對自己首份
工作的薪酬要求符合市場實況。

＊近兩成畢業生不滿首份工作＊

　　這項調查訪問了５５３名本地大專畢業生和本科生的調查亦指出，仍有近兩成（１８％）的
應屆大專畢業生不滿意離校後的第一份工作。該組別平均月入僅為１４２８０元，雖然這已較同
組別去年的１２４７０元為高，但就遠低於整體畢業生的平均值１６８９２元，更被滿意第一份
工畢業生組別的平均入職月薪１７４７２元大幅拋離，結果導致「薪酬福利」成為了令他們失望
的最大原因（２１％）。

＊「會計和財務」是最理想工種＊

　　報告顯示，受訪同學最想從事的行業為「銀行與金融服務」，而最理想的工種則為「會計和
財務」。此外，他們最想在「跨國企業」任職，百分比（３５％）甚至較排在第二位的「政府部
門」（１９％）高出接近一倍。
　　另一方面，雖然香港政府與社會各界都十分著意推動本地初創企業（ｓｔａｒｔｕｐ）的發
展，但只有７％的同學希望加盟「創企」，情況比僅得８％欲效力的「中資企業」更差一點，反
映受訪的Ｚ世代（出生於１９９５年或以後）大專生普遍在選擇職業和僱主方面仍見保守。
（ｃｌ）

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