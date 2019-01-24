【地皮截標】啟德跑道區首商業地明午截標，最高估值１１５億元

《經濟通通訊社２４日專訊》啟德跑道區首幅商業╱酒店地明日（２５日）截標，該啟德第

４Ｃ區５號地皮坐擁全維港海景並鄰近郵輪碼頭，市場估計地價由７９﹒３５億至１１５﹒１３

億元，每呎樓面地價１﹒３萬至１﹒８８萬元。

美聯測量師行董事林子彬表示，項目屬優質商業╱酒店地皮，相信會大財團垂青，惟該段尚

在發展階段，配套尚未完善，而商業及酒店部分亦不可拆售，料有關風險將反映在出價上。他相

信，項目鄰近郵輪碼頭，加上臨海，料可興建六星級全維港海景酒店及「超甲級」寫字樓項目。

若以每呎樓面地價約１﹒５萬元計算，估計地價約為９１﹒８５億元。



＊萊坊料吸引６至１０個發展商入標，長期租金回報率約５％＊



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文則預計約６至１０個發展商入標，並以長線投資為

主。他認為酒店項目會傾向建成５星級酒店，提供約４５０至６００酒店房間，地皮的每呎樓面

地價１﹒４５萬至１﹒５５萬元，總價約８９億至９５億元，長期租金回報率約４％至５％。

天俊測量師行執行董事張楚然估值就較為保守，估計每方呎樓面地價為１２９６０元，地皮

估值７９﹒３５億元，相信地皮可吸引大型發展商入標競投。

該地皮地盤面積約１０２，０４２平方呎，用作非工業╱酒店用途，可建樓面總面積約６１

２２５６平方呎（酒店部份不可少於１８３６７７平方呎及不能多於３０６１２８呎），高度限

制水平基準為９５米，上蓋面積不多於７０％。（ｋｙ）

